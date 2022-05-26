Врач Малышева посоветовала снизить количество мяса в рационе

Уменьшив потребление мяса и животных жиров, можно снизить уровень холестерина в организме. Таким мнением поделилась врач-терапевт, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал медика.

«Если у вас повышен холестерин, это значит, что в ваших сосудах могут быть бляшки. И вы находитесь в высокой группе риска по развитию инфаркта миокарда, инсульта и других сосудистых катастроф», — рассказала Елена Малышева.

При этом специалист пояснила, что собственными силами можно понизить уровень холестерина примерно на 15-20%. Важно правильно скорректировать свой рацион, а также уделять время спорту.