Митрополит Иларион сделал вакцину от коронавируса
Митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, рассказал, что переболел коронавирусом. Он также уже сделал прививку от инфекции. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его словам, он получил первую часть вакцины. Вторую прививку обычно делают через 21 день. Но представитель РПЦ отметил, что она ему может не понадобиться, так как в его крови обнаружили достаточное количество антител. Ранее митрополит переболел коронавирусом.
«Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я», — приводит его слова «Газета.ру».