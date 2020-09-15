Митрополит Иларион сделал вакцину от коронавируса

По его словам, он получил первую часть вакцины. Вторую прививку обычно делают через 21 день. Но представитель РПЦ отметил, что она ему может не понадобиться, так как в его крови обнаружили достаточное количество антител. Ранее митрополит переболел коронавирусом.

«Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я», — приводит его слова «Газета.ру».