Мишустина попросили допустить в Россию зарубежные вакцины от COVID-19

К премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился с письмом Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС). В документе содержится просьба допустить на российский рынок вакцины от коронавируса зарубежного производства. Их отсутствие мешает пилотам выполнять свои профессиональные обязанности.

С документом ознакомилась газета «Ведомости». Подлинность письма подтвердили в ШПЛС. В нем глава профсоюза Игорь Дельдюжов отмечает, что российские вакцины, в том числе «Спутник V», пока не получили одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). К использованию за рубежом рекомендованы семь вакцины. В том числе, Pfizer и AstraZeneca.

Летные экипажи авиалиний вынуждены «непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов». Это затрудняет исполнение профессиональных обязанностей.

«Просим Вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — сказано в письме.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Толчком к росту показателей передачи инфекции стал новый вариант вируса «дельта».