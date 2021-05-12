Мишустин заявил, что в РФ начали создание «мощного санитарного щита»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания Государственной Думы заявил, что правительство РФ приступило к созданию мощного «санитарного щита» для защиты от опасных болезней и инфекций, написал сайт «Русская планета».

Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку закона «О биологической безопасности». Этот проект позволил обеспечить правовые основы для развертывания «щита». По словам премьер-министра, текущий год является переломным в борьбе с пандемией COVID-19.

«Для этого у нас есть все необходимое — высококлассные ученые и сильная научная база. Санитарный щит» необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», — пояснил Мишустин.

Как он уточнил, прививки от коронавируса сделали более 24 миллиона россиян. Ситуация с СОVID-19 в России улучшается, однако «о полном восстановлении и говорить пока рано». Мишустин добавил, что коллективный иммунитет в нашей стране сформируется к концу нынешнего года.