Мишустин сообщил, что россияне пережили «самую острую часть пандемии»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России» сообщил, что наша страна пережила самый острый период пандемии коронавируса, написал ТАСС.

Как он отметил, этому поспособствовали решения, за принятие которых отвечают депутаты Госдумы РФ. Глава кабмина подчеркнул, что фракция поддерживает правительство в важных вопросах, касающихся развития государства, сообщило ИА «ПолитРоссия».

Мишустин добавил, что благодаря взвешенным решениям в непростое время удалось пережить «самую острую часть пандемии».