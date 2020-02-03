    03 февраля 2020, 12:53

    Мишустин поручил обеспечить поставки незарегистрированных лекарств

    Анатолий Минкин

    Правительство должно за 10 дней разработать пакет документов о поставках в Россию незарегистрированных лекарств. Ситуация с препаратом «Фризиум» повториться не должна. С таким заявлением на совещании в кабмине выступил премьер-министр Михаил Мишустин.
    Мишустин поручил обеспечить поставки незарегистрированных лекарств

    «До 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств», — привел цитату главы российского правительства ТАСС.

    Мишустин подчеркнул, что их должны получить все пациенты с тяжелыми заболеваниями. В первую очередь, дети.

    Премьер напомнил, что поручение по обеспечению лекарствами дал президент Владимир Путин

    Глава правительства не обошел тему коронавируса. В частности Мишустин заявил, что Россия полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами и средствами защиты. При этом он отметил, что Федеральная антимонопольная служба контролирует ситуацию с необоснованным повышением цен в аптеках на маски и противовирусные препараты.

    Препарат «Фризиум» предназначен для тяжелобольных детей. Однако для получения лекарства нужно пройти сложных схему через региональный Минздрав и врачебную комиссию. Некоторые родители покупали лекарства для детей через интернет, что приводило к уголовным делам.

    В сентябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил закупить 11 тысяч упаковок жизненно важных лекарств для детей. На эти цели выделили 26 миллионов рублей. Производитель «Фризиума» подал заявление на регистрацию своего лекарства в России 10 октября. В Минздраве пообещали, что лицензию компания получит к марту.