Мишустин поручил обеспечить поставки незарегистрированных лекарств

Правительство должно за 10 дней разработать пакет документов о поставках в Россию незарегистрированных лекарств. Ситуация с препаратом «Фризиум» повториться не должна. С таким заявлением на совещании в кабмине выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

«До 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств», — привел цитату главы российского правительства ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что их должны получить все пациенты с тяжелыми заболеваниями. В первую очередь, дети.

Премьер напомнил, что поручение по обеспечению лекарствами дал президент Владимир Путин

Глава правительства не обошел тему коронавируса. В частности Мишустин заявил, что Россия полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами и средствами защиты. При этом он отметил, что Федеральная антимонопольная служба контролирует ситуацию с необоснованным повышением цен в аптеках на маски и противовирусные препараты.

Препарат «Фризиум» предназначен для тяжелобольных детей. Однако для получения лекарства нужно пройти сложных схему через региональный Минздрав и врачебную комиссию. Некоторые родители покупали лекарства для детей через интернет, что приводило к уголовным делам.

В сентябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил закупить 11 тысяч упаковок жизненно важных лекарств для детей. На эти цели выделили 26 миллионов рублей. Производитель «Фризиума» подал заявление на регистрацию своего лекарства в России 10 октября. В Минздраве пообещали, что лицензию компания получит к марту.