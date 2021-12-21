Мишустин поручил держать под контролем потребности в лекарствах от ковида в регионах

Ситуация с наличием лекарств от коронавирусной инфекции, а также медицинских изделий и профилактических препаратов в регионах должна находиться на контроле федерального министерства здравоохранения. Такое поручение на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 сделал глава правительства Михаил Мишустин.

Он призвал главу Минздрава Михаила Мурашко внимательно следить и прогнозировать ситуацию по обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями больниц вместе с властями субъектов.

«Это очень важно. Нужно учитывать уроки прошлого года», — пояснил Мишустин.

Российский премьер отметил, что Всемирная организация здравоохранения из-за распространения штамма «омикрон» сообщила о скором повышении нагрузки на больницы и увеличения числа госпитализаций.

«Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию», — заявил глава российского правительства.

Мишустин отметил, что в сложившихся условиях необходимо внимательно изучить циркулирующие штаммы коронавируса, а также оценить эффективность существующих ПЦР-систем. На эти цели из федерального бюджета направят около 90 миллионов рублей.

Для создания запасов кислорода в региональных больницах необходимо закупить специальный транспорт. Этим вопросом займется Российской фонд технологического развития, который профинансирует закупку около 90 единиц техники.

Кроме того, дополнительные выплаты получат работники больниц, работающие в красных зонах. Для того, чтобы они получили положенные им деньги за ноябрь, декабрь и январь правительство направило в регионы более 50 миллиардов рублей.