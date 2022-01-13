Мишустин дал поручения по борьбе с «омикроном»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания координационного совета по борьбе с COVID-19 дал несколько поручений в связи с рисками распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщили на сайте правительства.

Мишустин поручил обеспечить резерв коек, работу кол-центров и тестирования на коронавирус. Членам координационного совета поручено подготовить предложения по дополнительным мерам для профилактики распространения «омикрона» в России.

Минздрав до 14 января должен проверить, насколько медицинские организации готовы к развертыванию дополнительных коек и создания резерва для лечения пациентов с ковидом. Ведомству также поручено подготовить для операторов кол-центров памятку по работе с обращениями россиян с подтвержденным ковидом, которые лечатся на дому.

Службе 122 поручили приготовиться к возможному существенному росту числа обращений россиян.

Глава правительства также порекомендовал регионам совместно с Минздравом подготовиться к помощи пациентам в условиях циркуляции нового штамма и нарастить объемы тестирований.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что России выявили почти 700 случаев «омикрона».

В Госдуме ранее оценили возможность нового локдауна из-за «омикрон»-штамма.