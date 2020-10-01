«Мирамистин» и «Хлорогексидин» подорожали в Пензе

В сентябре заметно подорожали «Мирамистин», «Омега-3» и «Хлоргексидин».

Уменьшились цены на капли «Гриппферон», обезболивающее «Найз» и пасту «Энтеросгель».

Цена средней аптечки местных жителей выросла на 45,72 рубля — до 3 667,52 рубля.

Ранее стало известно, что после информации об эффективности японского препарата российские ученые сразу начали собственные разработки. Так как у медиков не было ингредиентов зарубежных коллег, вакцину пришлось разрабатывать с нуля. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора по разработке «Арепливира» Елена Маскаева.