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    01 октября 2020, 17:55

    «Мирамистин» и «Хлорогексидин» подорожали в Пензе

    Дарья Морозова

    Стало известно, как изменились цены на некоторые лекарственные средства в аптеках Пензы. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

    В сентябре заметно подорожали «Мирамистин», «Омега-3» и «Хлоргексидин».

    Уменьшились цены на капли «Гриппферон», обезболивающее «Найз» и пасту «Энтеросгель».

    Цена средней аптечки местных жителей выросла на 45,72 рубля — до 3 667,52 рубля.

    Ранее стало известно, что после информации об эффективности японского препарата российские ученые сразу начали собственные разработки. Так как у медиков не было ингредиентов зарубежных коллег, вакцину пришлось разрабатывать с нуля. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора по разработке «Арепливира» Елена Маскаева.

    Новости SMI.FM