Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в отношении ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Уже сейчас слишком много стран столкнулись с резким ростом новых случаев заражения.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — процитировал ТАСС его слова.

Гендиректор организации напомнил, что с резким ростом новых случаев заражения столкнулись слишком много стран. Из-за этого больницы уже близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности — в некоторых медучреждениях это уже произошло, несмотря на то, что «еще только октябрь».

Гебрейесус призвал глав государств без промедления предпринять шаги, которые направлены на предотвращение увеличения смертности, коллапса здравоохранения и закрытия школ. Он подчеркнул, что для этого нужно принять ряд мер. Речь идет в том числе о честном анализе ситуации в своей стране и быстрой корректировке мероприятий по борьбе с коронавирусом в тех местах, где это нужно — где заболеваемость продолжает расти.

Кроме того, власти должны «честно и ясно» рассказывать населению страны о ситуации с пандемией, а также направить силы на помощь жителям и бизнесу для преодоления трудностей. По данным ВОЗ в мире зарегистрировали свыше 41,5 миллиона пациентов с подтвержденным диагнозом. Из них 1 134 940 человек скончались.