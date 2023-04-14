Здоровье 14 апреля 2023, 18:04 Мир призвали готовиться к новой глобальной пандемии Bloomberg: пандемия нового опасного вируса может поразить мир через 10 лет РИА «Новости»

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В ближайшее десятилетие мир может столкнуться с новой опасной пандемией. К ней необходимо начать подготовку. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Новые вирусы возникают все чаще, поэтому вероятность появления новой пандемии в ближайшие 10 лет, столь же смертоносной, как COVID-19, составляет 27,5%», — указали в материале.

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Журналисты отметили, что столь высокий риск появления пандемии связан с угрозой зоонозных заболеваний, увеличением численности населения, международных поездок и глобальным изменением климата.

«Специалисты в области вирусных заболеваний уже готовятся к отражению угроз в будущем. За последние 20 лет появились разновидности коронавируса, вызывающие COVID-19, ближневосточный респираторный синдром и атипичную пневмонию», — напомнили в статье.

Для целого ряда патогенов, например вируса Зика и ближневосточного респираторного синдрома, нет ни методов лечения, ни вакцин.

В Минобороны России указывали на искусственное поддержание пандемии COVID-19.