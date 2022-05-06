Мир предупредили о риске новой волны COVID-19 из-за вариантов «омикрона»

В мире может произойти очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Причиной ему могут послужить три новых варианта штамма «омикрон» — BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. Первые два обнаружили в Южной Африке, третий — в США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже обратила на них внимание из-за повышенной заразности. Об этом сообщили «Известия».

По мнению ученых, которых опросило издание, новая волна заболеваемости COVID-19 может быть сравнима с первой волной «омикрона», которая прошла по миру год назад. Это связано со способностью штамма уходить от антител, выработанных предыдущим вариантом вируса.

«Как мы теперь знаем, „омикрон“ был менее опасен только в сравнении с агрессивной „дельтой“ и неплохо компенсировал эту относительную слабость широтой своего распространения. В результате погибли множество людей, больницы переполнились. Но когда волна схлынула, переболевшие остались при убеждении, что теперь, наконец, у них железный иммунитет. Однако и это не так», — заявил ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Исследования свидетельствуют, что имеющиеся на сегодняшний день в мире вакцины против коронавируса также хуже воздействуют на новый тип вируса. Ученые пришли к выводу, что новые варианты могут стать проблемой для коллективного иммунитета, так как ставят под вопрос эффективность бустерной вакцинации. Однако прививаться медики советуют в любом случае, поскольку это дает защиту от тяжелых форм болезни.