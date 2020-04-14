ВОЗ сообщила, что пик заражения COVID-19 в мире не наблюдается. Однако в Европе коронавирус распространяется медленнее, чего не скажешь о США, которые стали лидером не только по количеству зараженных, но и смертей.

В мире не достигнут пик инфицирования коронавирусом, считают специалисты ВОЗ, передало РИА «Новости». При этом в европейских странах уровень заболеваемости замедлился.

США стали лидером не только по количеству зараженных — 582 594 человека, но и по числу смертельных случаев. В стране от коронавируса скончались 23 649 человек. Ранее лидером по количеству летальных исходов была Италия, но теперь страна опустилась на второе место — там умерли 20 465 человек.

В России, по мнению организации, пик пандемии коронавируса пройдет быстро, если по-максимуму сократить контакты между людьми, утверждала представительница ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, если остановить передачу COVID-19, то коронавирус не сможет перейти в следующую фазу. И помочь в этом могут люди, которые будут соблюдать все предписания и Всемирной организации здравоохранения, и властей государств.

Сократить распространение коронавируса, по словам Вуйнович, поможет ношение масок, соблюдение правил гигиены и самоизоляция. Даже членам семьи рекомендовано максимально пытаться избегать контактов друг с другом.