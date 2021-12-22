«МИР 19» назвали универсальным лекарством против всех штаммов коронавируса

Препарат «МИР 19» назвали универсальным средством для борьбы со всеми штаммами SARS-CoV-2. Вирусная нагрузка у больных COVID-19 снижается уже после первой ингаляции.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что «МИР 19» эффективен в том числе при «омикроне».

«Препарат является универсальным для любых известных на сегодняшний день мутаций и линий вируса SARS-CoV-2», — заметила она, рассказав об исследовании более 800 последовательностей вируса — от «альфы» до «омикрона».

Заложенная в «МИР 19» последовательность, добавила Скворцова, полностью идентична мишеням во всех линиях.

Кроме того, специалисты заметили снижение вирусной нагрузки больных ковидом после первой ингаляции препаратом. В ФМБА его охарактеризовали как не вызывающий «каких-либо побочных эффектов и действий». Пациенты переносят «МИР 19» хорошо.

Лекарство необходимо вдыхать 10-15 минут через индивидуальный ингалятор или небулайзер. Каждая ингаляция смешивается из нескольких флаконов. Всего в упаковке их четыре: в двух действующее вещество, а в остальных — растворитель.

«Перед употреблением каждое из веществ растворяется в соответствующем растворителе, но потом они соединяются вместе», — пояснила Скворцова.

Препарат от коронавируса «МИР 19» Минздрав РФ зарегистрировал 22 декабря. Он представляет собой своеобразный антидот к вирусу.