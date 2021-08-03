Минздраву предложили контролировать использование оборудования для лечения онкобольных

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил Министерству здравоохранения проработать механизм контроля за использованием оборудования для лечения онкобольных. Также парламентарии считают, что нужно оперативно обновлять обучающие программы для онкологов.

Минздраву в Совете Федерации предложили проработать способы контроля за рациональным использованием оборудования, приобретенного за счет средств федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на документ, подготовленный по итогам выездного заседания экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике. В Совете Федерации считают, что это оборудование должно быть на 100% использовано для больных с подозрением или подтвержденным онкологическим заболеванием.

Парламентарии также рекомендовали министерству укомплектовать первичные онкологические кабинеты квалифицированными врачами. В программы обучения и повышения квалификации должны регулярно вноситься изменения в соответствии с последними научными данными. По мнению членов комитета, необходимо актуализировать тарифы на хирургические методы лечения.

Минздраву, согласно предложениям СФ, нужно подумать над разработкой и внедрением нормативно-правового обеспечения, чтобы контролировать качество и доступность диагностики, а скрининговые программы по выявлению злокачественных новообразований должны основываться исключительно на научно доказанных методиках.

В Совете Федерации считают, что главными проблемами России в работе с онкологическими заболеваниями являются ранняя диагностика и недостаточная квалификация специалистов.