Минздраву дадут денег на незарегистрированные в РФ лекарства от COVID-19

Министерство здравоохранения получит денежные средства на приобретение незарегистрированных в РФ лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление одобрило правительство России, сообщается на сайте исполнительного органа власти.

Дополнительное финансирование выделили в связи с распространением «омикрон»-штамма для покупки лекарственных препаратов, в том числе незарегистрированных в РФ.

Также дополнительные средства выделены на амбулаторное лечение не менее 837 850 пациентов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству ни в коем случае не допустить нехватки лекарств. На лечение амбулаторных больных выделят 15 миллиардов рублей, средства направят в федеральные медицинские организации, больницы и региональные поликлиники.

Вариант «омикрон» обнаружили в 57 регионах России. Всего за сутки было выявлено 57 212 новых случаев заболевания ковидом.