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    06 апреля 2022, 16:15

    Минздрав зарегистрировал российский препарат для лечения щитовидной железы

    Александр Блинов

    Российский препарат для лечения щитовидной железы «L-тироксин Реневал» получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ для начала производства. Об этом со ссылкой на ведомство написало РИА «Новости».

    Минздрав зарегистрировал российский препарат для лечения щитовидной железы

    Отечественный жизненно важный препарат с действующим веществом левотироксин натрия (МНН) зарегистрирован. Производством российского «L-тироксина» займется новосибирская фармацевтическая компания — ПФК «Обновление». Выпускать препарат будут в двух дозировках: 50 и 100 микрограммов.

    В Минздраве подчеркнули, что это важнейшее лекарство для лечения заболеваний щитовидной железы, эффективное при тяжелых нарушениях эндокринной системы.

    Препарат планируют запустить в производство в течение месяца. На начальном этапе мощности ПФК «Обновление» позволят выпускать в месяц по 500 тысяч упаковок. В дальнейшем объемы производства увеличат вдвое.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что на сегодняшний день, по данным Росздравнадзора, жалоб на отсутствие «L-тироксина» в аптеках не поступает.