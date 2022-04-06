Минздрав зарегистрировал российский препарат для лечения щитовидной железы

Российский препарат для лечения щитовидной железы «L-тироксин Реневал» получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ для начала производства. Об этом со ссылкой на ведомство написало РИА «Новости».

Отечественный жизненно важный препарат с действующим веществом левотироксин натрия (МНН) зарегистрирован. Производством российского «L-тироксина» займется новосибирская фармацевтическая компания — ПФК «Обновление». Выпускать препарат будут в двух дозировках: 50 и 100 микрограммов.

В Минздраве подчеркнули, что это важнейшее лекарство для лечения заболеваний щитовидной железы, эффективное при тяжелых нарушениях эндокринной системы.

Препарат планируют запустить в производство в течение месяца. На начальном этапе мощности ПФК «Обновление» позволят выпускать в месяц по 500 тысяч упаковок. В дальнейшем объемы производства увеличат вдвое.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что на сегодняшний день, по данным Росздравнадзора, жалоб на отсутствие «L-тироксина» в аптеках не поступает.