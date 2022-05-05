Минздрав зарегистрировал новый российский препарат от коронавируса

Российские ученые зарегистрировали новый препарат против коронавируса — «Миробивир». Минздрав зарегистрировал его 4 мая. Об этом сообщил ТАСС.

Разработкой нового российского лекарства занималась компания «Фармасинтез». Ее сотрудники создали препарат на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира. Новое лекарство зарегистрировали под названием «Миробивир».

Препарат планируют выпускать в формате таблеток. Лекарство будет покрыто пленочной оболочкой. Зарегистрированная дозировка «Миробивира» — 150 плюс 100 миллиграммов.

В данный момент Федеральное медико-биологическое агентство готовится к запуску серийного производства российской вакцины от коронавируса — «Конвасэл». Глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что этот препарат можно использовать для ревакцинации после прививок «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ее слова процитировал RT. Скворцова отметила, что в клинических исследованиях препарата приняли участие 155 добровольцев, которые могли быть вакцинированы не ранее чем за 30 дней до исследования любой другой вакциной.