Здоровье 11 мая 2023, 23:09 Минздрав запустит программы повышения квалификации для помощи людям, пережившим тяжелый стресс

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В России врачам психиатрам предложат пройти повышение квалификации, чтобы наладить работу с людьми, которые пережили тяжелый стресс. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Проекты выставили на обсуждение на сайте нормативных правительственных актов. Программы предлагают научить психиатров и клинических психологов толерантности и умению искать подходы для различных вариантов отношений внутри семьи у людей с травмами.

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«Освоить программу „Психологическая и психотерапевтическая помощь лицам, пережившим тяжелый стресс, и членам их семей“ предлагают только врачам, уже имеющим квалификацию по специальностям „Психиатрия“, „Психотерапия“ и „Клиническая психология“. За 36 часов они вполне могут получить новые знания и изучить особенности психиатрической помощи в текущей ситуации», — отметил врач-психиатр, депутат Госдумы VI–VII созывов профессор Николай Говорин.

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