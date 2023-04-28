Здоровье 28 апреля 2023, 13:38 Минздрав заявил об отсутствии дефицита вакцин от кори в России Глава Минздрава Мурашко сообщил об отсутствии дефицита вакцин от кори в России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Отечественное производство полностью обеспечивает поставки вакцин от кори в больницы, дефицита нет. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова привел ТАСС.

«Все производство у нас работает, дефицита вакцин нет», — сказал он.

Реклама

Мурашко отметил, что правительство также скорректировало объемы производства по более ранним заказам вакцины.

«Заключены государственные контракты, скорректированы планы для более ранних объемов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в 44 регионах России обнаружили локальные очаги кори. Роспотребназор отметил, что наиболее лучшей защитой от заражения является двукратная вакцинация, она способна защитить человека с эффективностью 95%.

К симптомам болезни относят повышенную температуру тела, кашель и насморк, они появляются спустя неделю после попадания инфекции в организм.