Минздрав заявил об отсутствии дефицита медицинских шприцев

Дефицита одноразовых шприцев на российском рынке медицинской продукции нет. В стране есть собственное производство, также идут поставки из Индии и Китая. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

Он добавил, что сейчас Минздрав совместно с Министерством промышленности и торговли проводит работу над увеличением объемов производства пластика для медицинских изделий.

«Значительная часть шприцев в России как производилась внутри страны, так [завозилась] из Индии и Китая. Немецкие производители не сообщали о своем уходе с рынка», — заявил Глаголев.

Он добавил, что отсутствие шприцев в аптеках связано с повышенным спросом. Но реальных предпосылок для дефицита этих медицинских изделий нет.

Сергей Глаголев также отметил, что ситуация на российском рынке лекарств остается стабильной. Западные производители не отказались от экспорта жизненно важных препаратов, а безрецептурные лекарства заменят отечественными аналогами.