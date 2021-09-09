Минздрав заявил о возможности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Ранее Минздрав России и Роспотребнадзор предупреждали о необходимости четырехнедельного перерыва между прививками от гриппа и ковида. Но уже на этой неделе медицинское ведомство обнародует рекомендацию об одновременной вакцинации.

Как сообщали газета «Коммерсант», глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о появлении новых данных. В центре им. Чумакова исследовали взаимодействие «КовиВака» и гриппозных инактивированных вакцин. Оно оказалось не только безопасным, но и привело к повышению эффективности стандартной защиты от гриппа. На этой неделе иммунологическая комиссия должны вынести решение о совместимости прививок.

Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, почему эксперты советуют делать перерыв между вакцинами. В первые две недели организм особенно уязвим перед любой инфекцией, кроме той, антитела к которой вырабатывает.

Массовая вакцинация от гриппа в России началась 2 сентября. Необходимо привить не менее 60% населения.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров предупредил об опасности смешивания инфекций в организме. Сезонный грипп вместе с COVID-19 может привести к росту смертельных случаев.