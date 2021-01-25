Минздрав заявил о необходимости женщинам рожать в масках

Уточняется, что сами роды должны принимать в отдельных индивидуальных залах. При этом количество присутствующих медработников должно быть сведено к минимуму. Согласно информации в документе, пока отсутствуют доказательства вертикальной передачи коронавируса от матери плоду и нет подтвержденных данных о выделении патогена с грудным молоком, сообщило радио «Говорит Москва».

Если у матери подтверждено заражение коронавирусом, у нее забирают ребенка до того момента, пока анализ не станет отрицательным. Если же СОVID-19 болеют оба, то мать и младенца не разлучают. Отмечается, что в настоящий момент нет конкретных рекомендаций относительно диагностики и лечения беременных, инфицированных коронавирусом.

Ранее вирусологи Сергей Токарев и Алексей Аграновский рассказали, какое влияние низкие температуры оказывают на коронавирусную инфекцию.