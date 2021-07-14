Минздрав заявил, что «Спутник V» не вредит беременности
Вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на репродуктивную функцию. Препарат не оказывает отрицательного влияния на течение беременности, заявил РИА «Новости» глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения сообщил, что в ходе изучения репродуктивной токсичности вакцины отрицательного влияния «Спутника V» на беременность и развитие потомства выявлено не было.
Мурашко добавил, что в группе риска тяжелого течение ковида прививаться «Спутником V» целесообразно с 22-й недели беременности. Однако применять вакцину рекомендовано только в том случае, если вероятная польза для матери превышает возможный риск для плода, подчеркнул он.
Исследований по применению вакцины среди женщин, кормящих грудью, пока не проводились. Поэтому в период грудного вскармливания применять препарат противопоказано, согласно инструкции.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее заявила, что когда в России разрешат вакцинировать подростков, прививать их от коронавируса можно будет только с согласия родителей.