Минздрав заявил, что подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса

Подростки, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса в России, хорошо перенесли воздействие на организм препарата. Такие данные опубликовали в Минздраве РФ после того, как в стране стартовал гражданский оборот вакцины «Спутник М».

Напомним, что вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Первые партии препарата уже поступили в российские регионы, сообщил ТАСС. Вакцинация подростков проводится исключительно на добровольной основе. Для прививки нужно письменное согласие родителей или других законных представителей ребенка.

В пятницу стало известно, что российское правительство выделило средства на исследования вакцины для профилактики коронавируса для детей от шести до 11 лет. В клинических испытаниях будут принимать участие 1100 добровольцев.

В общей сложности Научно-исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который занимается этими разработками, предоставят порядка 305,5 миллиона рублей. Такое распоряжение в пятницу опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.