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    29 января 2022, 09:01

    Минздрав заявил, что подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса

    В Минздраве РФ заявили, что подростки 12–17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса

    Ирэна Вороник

    Подростки, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса в России, хорошо перенесли воздействие на организм препарата. Такие данные опубликовали в Минздраве РФ после того, как в стране стартовал гражданский оборот вакцины «Спутник М».

    Минздрав заявил, что подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса

    Напомним, что вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Первые партии препарата уже поступили в российские регионы, сообщил ТАСС. Вакцинация подростков проводится исключительно на добровольной основе. Для прививки нужно письменное согласие родителей или других законных представителей ребенка.

    В пятницу стало известно, что российское правительство выделило средства на исследования вакцины для профилактики коронавируса для детей от шести до 11 лет. В клинических испытаниях будут принимать участие 1100 добровольцев.

    В общей сложности Научно-исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который занимается этими разработками, предоставят порядка 305,5 миллиона рублей. Такое распоряжение в пятницу опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.