Минздрав выдал разрешение на клинические испытания антидота от COVID-19
Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования препарата от коронавируса, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Лекарство показало 99-процентную эффективность во время предыдущих испытаний, уточнили в ведомстве.
В течение первой фазы клинических исследований будут изучать безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев.
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что «фактически это антидот для коронавирусной инфекции».
Скворцова отметила, что, помимо планов о клинических испытаниях препарата, организация планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса и приступить к клиническим.