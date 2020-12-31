Минздрав выдал разрешение на клинические испытания антидота от COVID-19

В течение первой фазы клинических исследований будут изучать безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев.

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что «фактически это антидот для коронавирусной инфекции».

Скворцова отметила, что, помимо планов о клинических испытаниях препарата, организация планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса и приступить к клиническим.