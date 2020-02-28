Минздрав введет новые модели «бережливых» поликлиник

Минздрав предложил законодательно закрепить новую модель оказания медпомощи и понятие «бережливое производство». Речь идет о непрерывном совершенствовании доступности, качества и безопасности оказываемых услуг.

Как сообщила газета «Коммерсант», проверять госклиники на соответствие новым нормам будет Росздравнадзор, для чего штат ведомства будет увеличен на 40%. Внедряться «бережливое производство» будет за счет перенаправления системных ресурсов на удовлетворение потребностей пациентов.

Медучреждения будут классифицироваться по трем группам, и Росздравнадзор будет их проверять не менее одного раза в три года. Перечень критериев оценки будет разработан позднее.

Новую модель работы Минздрав уже опробовал в тандеме с Росатомом в пилотном проекте «Бережливая клиника». К 2024 году около семи тысяч организаций амбулаторного звена будут переведены на новые принципы работы. Внедрение «Бережливой поликлиники» уже учтено в нацпроекте, будет выделено 360 миллионов рублей. Пока не просчитаны средства, необходимые для увеличения штата Росздравнадзора. Предварительно, на региональном уровне он будет увеличен на 1,15 тысяч человек, и на 30 сотрудников — на федеральном.

Ранее Минздрав оспорил выводы, сделанные аудиторами Счетной палаты. По их данным, около трети российских больниц работают без водопровода.