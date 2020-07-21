Минздрав: вопрос о госрегистрации вакцины от COVID-19 пока не решен

В Минздраве призвали не спешить с заявлениями о готовности вакцины от коронавируса. Препарат, который разработали специалисты Минобороны и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пока в стадии клинических испытаний.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что сейчас тесты вышли на вторую стадию и действительно находятся на завершающем этапе. Его процитировал сайт РБК.

«В настоящее время вторая фаза клинических испытаний вакцины <…> продолжается и находится на завершающем этапе», — подчеркнул Кузнецов.

Он пояснил, что после этого будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата.

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов ранее заявил, что у России появилась первая вакцина от COVID-19. По его словам, специалисты уже дали окончательную оценку результатам испытаний.

В России с начала эпидемии выявили 783 328 случаев коронавируса. Прирост за последние сутки составил 5842 человека.