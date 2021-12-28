Минздрав внес в рекомендации вакцину от коронавируса для подростков

Российский Минздрав порекомендовал вакцину «Спутник М» для профилактики от коронавируса для подростков. Речь идет про детей от 12 до 17 лет.

Это уже 14-я версия методических рекомендаций против пандемии, разработанная с учетом появления «омикрон»-штамма.

«В раздел „Этиотропное лечение“, в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) (торговое название — „Мир-19“) и нирматрелвир + ритонавир», — говорится также в сообщении пресс-службы Минздрава, которое процитировало РЕН ТВ.

Ранее препарат «МИР 19» назвали универсальным средством для борьбы со всеми штаммами ковида. Вирусная нагрузка у больных снижается уже после первой ингаляции, говорят в ФМБА.