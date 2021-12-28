Минздрав внес в рекомендации вакцину от коронавируса для подростков
Минздрав рекомендовал «Спутник М» как вакцину для подростков от заражения ковидом
Российский Минздрав порекомендовал вакцину «Спутник М» для профилактики от коронавируса для подростков. Речь идет про детей от 12 до 17 лет.
Это уже 14-я версия методических рекомендаций против пандемии, разработанная с учетом появления «омикрон»-штамма.
«В раздел „Этиотропное лечение“, в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) (торговое название — „Мир-19“) и нирматрелвир + ритонавир», — говорится также в сообщении пресс-службы Минздрава, которое процитировало РЕН ТВ.
Ранее препарат «МИР 19» назвали универсальным средством для борьбы со всеми штаммами ковида. Вирусная нагрузка у больных снижается уже после первой ингаляции, говорят в ФМБА.