Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок. В перечень включили вакцинацию от коронавируса. Приказ ведомства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2», — сказано в документе.

Приказ об утверждении календарей подписал глава Минздрава Михаил Мурашко. Согласно документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации от ковида относятся люди старше 60 лет. Также в эту категорию включили медработников, сотрудников соцобслуживания и образования, людей с хроническими заболеваниями. Еще в списке значатся люди, проживающие в городах-миллионниках.

Как уточняется в приказе, вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет проводится добровольно. Прививки будут делать после получения письменного заявления одного из родителей.

Ранее Мурашко призвал всех россиян вакцинироваться или ревакцинироваться от ковида до Нового года. Он подчеркнул, что счастливыми являются праздники без болезни.