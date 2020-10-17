Минздрав: в больницах нет дефицита противовирусных препаратов

Также в ведомстве уточнили, что в аптеках некоторых регионов очень высокий спрос на эти препараты.

«На фоне пандемии COVID-2019 Минздрав ведет постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Невские новости» сообщило, что Федеральная антимонопольная служба согласовала максимально допустимую цену препаратов от коронавируса. Одна таблетка «Фавипиравира» не может стоить дороже ста рублей. Все члены комиссии Минздрава поддержали это решение.

По данным телеканала «Царьград», ранее ВОЗ назвал лучший препарат от коронавируса. Им оказался дексаметазон. Стоимость лекарства составляет от 32 до 40 рублей.