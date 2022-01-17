Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от ковида

Перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ подписал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сказано в размещенном документе.

Острые инфекционные и вирусные заболевания названы временными противопоказаниями к прививке. Также среди противопоказаний гиперчувствительность к компонентам, аллергическая реакция и поствакцинальные осложнения.

Злокачественные новообразования будут противопоказанием в случае вакцинации препаратами «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Противопоказания при использовании «Спутника Лайт», «Спутника-М», «КовиВака», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» является беременность и грудное вскармливание.

Вакцинация — самый надежный способ защиты от COVID-19. Доля привитых среди тяжелобольных ковидом, по словам главы российского Минздрава, составляет менее 0,03%, уточнило РИА «Новости». В стационарах подавляющее большинство пациентов — это непривитые, отметил Мурашко.