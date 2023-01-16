Здоровье 16 января 2023, 18:52 Минздрав уточнил перечень рецептурных лекарств, которые можно будет покупать через интернет

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Минздрав России опубликовал проект перечня лекарств, которые можно будет купить через интернет, причем среди них — рецептурные препараты. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Инициативу представили в качестве эксперимента, который поможет решить проблему доступности препаратов для пожилых или женщин с маленькими детьми. Список лекарств получился достаточно обширным. Он включает в себя средство от кашля «Амброксол», антибиотики «Азитромицин» и «Амоксициллин», противовирусный «Ацикловир», противоэпилептическая «Вальпроевая кислота», препарат для лечения эректильной дисфункции «Варденафил».

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Кроме того купить дистанционно с доставкой можно будет еще много различных лекарств, включая средство против ВИЧ-инфекции «Эфавиренз». В пояснительной записке Минздрава указаны также формы выпуска препаратов, допущенные к дистанционной продаже.

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