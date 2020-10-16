Минздрав установил порог цены для лекарств от СOVID-19

Минздрав России зарегистрировал цены, которые можно выставлять на препараты от лечения коронавируса. Речь идет, в частности, об «Арпливире» и «Авифавире».

Так, упаковка «Авифавира» (ООО «Кромис») из десяти таблеток в дозировке 200 миллиграммов не должна стоить больше одной тысяч рублей, за 40 штук нельзя выставлять ценник выше четырех тысяч рублей, за 50 штук — пять тысяч рублей. Об это сказано в официальном сообщении Минздрава.

Упаковка «Арепливира» (ООО «Промомед Рус»), содержащая 40 таблеток должна стоит не более четырех тысяч рублей, а десять тысяч рублей — максимальная цена за 100 таблеток. Препарату «Илсира» (ЗАО «Биокад») установили предельную цену в 47 531 рубль.

Ведомство приняло такое решение, руководствуясь правилами государственной регистрации и перерегистрации лекарств, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В министерстве добавили, что цены не включают в себя НДС, а также розничные и оптовые надбавки.

По информации Росздравнадзора, в РФ зарегистрировано три препарата для лечения коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием (МНН) «фавипиравир». Это «Арепливир», «Авифавир», «Коронавир».

О том, что цены на препараты от коронавируса должны быть пересмотрены, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом написало РИА ФАН.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала максимальный ценник на фавипиравир.