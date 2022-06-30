Минздрав Турции объявил о первом случае оспы обезьян в стране

Оспа обезьян дошла до Турции. О первом случае заболевания рассказал в соцсетях министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, сообщил ТАСС.

«Пациенту в возрасте 37 лет с ослабленным иммунитетом был поставлен диагноз „оспа обезьян“. Он находится в изоляции», — написал глава Минздрава Турции.

Медики отследили контакты заболевшего и выяснили, что никто из его знакомых не заразился. Фахреттин Коджа объяснил это тем, что оспа обезьян передается при тесном физическом контакте, а не по воздуху.

С начала года оспой обезьян заразились больше 3,4 тысячи человек из 50 стран. ВОЗ сообщила об одном случае смерти от этого заболевания. Вирус мутирует с большой скоростью, люди с хроническими заболеваниями и нарушениями в работе иммунной системы переносят его тяжелей всего. Для лечения применяют тековиримат, разработкой собственного препарата занялись российские фармацевты.