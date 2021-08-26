Минздрав связал рост смертности от ковида в РФ с засильем «дельта»-штамма

Возросшая смертность из-за коронавируса в России может быть следствием распространения «дельта»-штамма, который вызывает тяжелые осложнения в течение одного-двух дней. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Число смертей от ковида в России в августе неоднократно превышало отметку в 800 человек за сутки и достигало рекордных показателей за все время с начала пандемии.

Подъем заболеваемости, который фиксируют в России летом 2021 года, связан с распространением штамма «дельта», заявил помощник министра здравоохранения.

«Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений в течение одного-двух дней: тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов», — привел ТАСС слова Кузнецова.

Тяжелые формы ковида с засильем «дельты» также стали чаще наблюдать у молодежи. Все эти факторы привели к росту летальных исходов среди инфицированных, заявил он.

Кузнецов также отметил, что среди вакцинированных случаи тяжелых осложнений встречаются гораздо реже, чем среди непривитых пациентов.

За прошлые сутки от ковида в России умерли 820 человек. Это стало новым рекордом.