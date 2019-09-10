Минздрав связал электронные сигареты с болезнями легких

Минздрав проверит связь между заболеваниями легких и курением электронных сигарет. Соответствующие распоряжения ведомство отправило Главному терапевту Минздрава России, Главному специалисту по патологической анатомии и в регионы.

«В последнее время появляется все новая информация о том, что электронные сигареты действительно могут являться причиной серьезных заболеваний легких», — рассказал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Загадочная болезнь поразила легкие десятков курильщиков электронных сигарет Подробнее

По его словам, в одном из свежих исследований ученые доказали, что постоянное курение электронных сигарет изменяет физиологию клеток эпителия легких. Также происходят изменения в клетках, отвечающих за местный иммунный ответ. В итоге эти изменения понижают устойчивость организма к вирусным патогенам. Характерно, что эти изменения происходят как при курении электронных сигарет с никотином, так и безникотиновых изделий.

В связи с тревожной информацией Минздрав подготовил письмо, которое будет отправлено в регионы, с просьбой учитывать, что некоторые заболевания легких прямо связаны с курением электронных сигарет.

«Главному терапевту Минздрава России направлено письмо с просьбой провести анализ возможной ассоциации ЭС и тяжелых заболеваний органов дыхания и подготовить соответствующие рекомендации. Главному специалисту по патологической анатомии дано указание проанализировать случаи смерти от заболеваний легких», — добавил замминистра.