Минздрав проведет стрим в TikTok на тему коронавируса
Представитель платформы заявил «Известям», что одной из главных задач сегодня является предоставление аудитории проверенной информации о коронавирусе из официальных источников.
24 марта Instagram по требованию Роскомнадзора удалил несколько постов пользователей о ситуации с вирусом. Ведомство признало размещенную информацию недостоверной.
Все официальные данные по распространению коронавируса в России публикуются на сайте стопкоронавирус.рф. На портале доступвсем.рф собраны различные бесплатные игры, фильмы, музыка и другие развлечения на время карантина из-за COVID-19.
По данным американского Университета Джонса Хопкинсана, в мире с начала эпидемии выявили более 417 тысяч больных коронавирусом, умерли 18,6 тысячи человек.
В России к утру 24 марта подтвердили 495 случаев заражения (плюс 57 за сутки).