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    18 ноября 2021, 18:31

    Минздрав: «Спутник Лайт» можно применять для первичной вакцинации и ревакцинации

    Замминистра здравоохранения Гриднев: «Спутник Лайт» можно использовать для первичной вакцинации и ревакцинации

    Нина Петлинова

    Вакцина «Спутник Лайт» может применяться не только для ревакцинации, но и для первичной вакцинации от COVID-19, а также для вакцинации после перенесенной болезни. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

    Минздрав: «Спутник Лайт» можно применять для первичной вакцинации и ревакцинации

    Его слова процитировало РИА «Новости».

    «Однокомпонентная вакцина „Спутник Лайт“ — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ», — отметил он.

    При этом Гриднев подчеркнул, что людям старше 60 лет специалисты рекомендуют применять двухкомпонентную вакцину «Спутник V» для первичной вакцинации. Это связано с тем, что вакцина из двух компонентов помогает пожилым людям сформировать более надежную защиту из-за особенностей их иммунитета.

    18 ноября Минздрав также опубликовал обновленную версии методических рекомендаций. В ней сказано, что «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации через полгода после первичной прививки в условиях пандемии. Прививаться этой вакциной после перенесенной болезни стоит также через шесть месяцев.