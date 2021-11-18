Минздрав: «Спутник Лайт» можно применять для первичной вакцинации и ревакцинации

Вакцина «Спутник Лайт» может применяться не только для ревакцинации, но и для первичной вакцинации от COVID-19, а также для вакцинации после перенесенной болезни. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Однокомпонентная вакцина „Спутник Лайт“ — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ», — отметил он.

При этом Гриднев подчеркнул, что людям старше 60 лет специалисты рекомендуют применять двухкомпонентную вакцину «Спутник V» для первичной вакцинации. Это связано с тем, что вакцина из двух компонентов помогает пожилым людям сформировать более надежную защиту из-за особенностей их иммунитета.

18 ноября Минздрав также опубликовал обновленную версии методических рекомендаций. В ней сказано, что «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации через полгода после первичной прививки в условиях пандемии. Прививаться этой вакциной после перенесенной болезни стоит также через шесть месяцев.