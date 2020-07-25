Минздрав спрогнозировал динамику коронавируса осенью

В России не ожидают существенного увеличения заражений коронавирусной инфекцией осенью. Но небольшой подъем все-таки будет.

Об этом РИА «Новостям» рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем Владимир Чуланов

Однако он отметил, что осенью формируются новые коллективы, например в школах или институтах. Это создают благоприятные условия для распространения инфекций воздушно-капельным путем.

К этому способу заражения также относится коронавирус. Поэтому, по его словам, увеличение числа зараженных возможно.

Вместе с тем в России с 27 июля начнутся клинические испытания вакцины. На третьем этапе испытаний препарат получат около 1600 россиян амбулаторно. Одновременно с этим начнется масштабирование производства.