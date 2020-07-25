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    25 июля 2020, 02:31

    Минздрав спрогнозировал динамику коронавируса осенью

    Арина Гудилова

    В России не ожидают существенного увеличения заражений коронавирусной инфекцией осенью. Но небольшой подъем все-таки будет.
    Минздрав спрогнозировал динамику коронавируса осенью

    Об этом РИА «Новостям» рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

    Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем

    Владимир Чуланов

    Однако он отметил, что осенью формируются новые коллективы, например в школах или институтах. Это создают благоприятные условия для распространения инфекций воздушно-капельным путем.

    К этому способу заражения также относится коронавирус. Поэтому, по его словам, увеличение числа зараженных возможно.

    Вместе с тем в России с 27 июля начнутся клинические испытания вакцины. На третьем этапе испытаний препарат получат около 1600 россиян амбулаторно. Одновременно с этим начнется масштабирование производства.

    Новости SMI.FM