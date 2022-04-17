Минздрав создаст собственный банк образцов лекарств
Научный центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарственных средств
Собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств создает научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ. В пресс-службе министерства отметили, что это поспособствует обеспечению отечественного здравоохранения качественными препаратами.
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России проводит работу по аттестации фармакопейных стандартных образцов Государственной фармакопеи Российской Федерации», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.
Уже аттестовано и реализуется 99 таких образцов, отметили там. В первую очередь были аттестованы 63 фармакопейных стандартных образца биологической природы, что в целом удовлетворяет потребности отрасли.
Количество аттестованных фармакомейных стандартных образцов химического происхождения планируется увеличить к концу 2022 года до 300 наименований.
Отсутствие в России системы аттестации фармакопейных стандартных образцов раньше вынуждало отрасль прибегать к их закупке за рубежом. Это, как пояснили в пресс-службе, приводило к финансовым и временным издержкам.
Министерство здравоохранения РФ ранее сообщило, что медицинские препараты от симптомов сезонной аллергии, включая капли и спреи, запасены на складах российских аптек в достаточной количестве.