Минздрав создаст собственный банк образцов лекарств

Собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств создает научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ. В пресс-службе министерства отметили, что это поспособствует обеспечению отечественного здравоохранения качественными препаратами.

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России проводит работу по аттестации фармакопейных стандартных образцов Государственной фармакопеи Российской Федерации», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.

Уже аттестовано и реализуется 99 таких образцов, отметили там. В первую очередь были аттестованы 63 фармакопейных стандартных образца биологической природы, что в целом удовлетворяет потребности отрасли.

Количество аттестованных фармакомейных стандартных образцов химического происхождения планируется увеличить к концу 2022 года до 300 наименований.

Отсутствие в России системы аттестации фармакопейных стандартных образцов раньше вынуждало отрасль прибегать к их закупке за рубежом. Это, как пояснили в пресс-службе, приводило к финансовым и временным издержкам.

Министерство здравоохранения РФ ранее сообщило, что медицинские препараты от симптомов сезонной аллергии, включая капли и спреи, запасены на складах российских аптек в достаточной количестве.