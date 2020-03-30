Минздрав сообщил об особой опасности алкоголя в период эпидемии

Употребление алкоголя значительно усложнило помощь заразившимся коронавирусом россиянам, «некоторых просто не удавалось вытащить». Мурашко напомнил, что спиртное ослабляет организм и в период пандемии повышает опасность для здоровья.

«То есть алкоголь в этой ситуации однозначно не рекомендуется. Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд», — приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Министр добавил, что коронавирус опасен не только для пожилых. В группе риска находятся больные сахарным диабетом, ожирением, люди с заболеваниями легких и бронхов и сердечно-сосудистой системы. Мурашко призвал отказаться от вредных привычек и наладить правильное питание, чтобы снизить риск заболевания COVID-19.

Жертвами болезни, которую вызывает коронавирус, во всем мире уже стали почти 34 тысячи человек. Российские ученые разработали три препарата для борьбы с инфекцией. По последним данным, в России сейчас 1534 инфицированных. Умерли восемь человек.