Минздрав сообщил о высоком спросе на российскую вакцину

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о высоком спросе на отечественную вакцину из-за рубежа. Однако сначала министерство займется распространением вакцины на внутреннем рынке.

Михаил Мурашко отметил, что в Министерство здравоохранения РФ поступает большое количество запросов на отечественную вакцину от коронавируса. В частности президент Молдавии обратился с запросом на поставки вакцины «Спутник V», сообщает РИА «Новости». Однако представители Минздрава пока не торопятся организовывать сбыт заграницу, так как в первую очередь нужно обеспечить препаратам нуждающихся в России.

Мы пока ничего не продаем. <…> В первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка Михаил Мурашко.

Мурашко отметил, что в ближайшее время тоже сделает прививку от коронавируса.

Ранее Бразилия объявила о готовности производить у себя в стране российскую вакцину. Министерство здравоохранения Вьетнама тоже отправило запрос на покупку вакцины. При этом в ведомстве отметили, что продолжат разрабатывать собственный препарат.