Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 54 регионах России

Общий прирост числа врачей в России в 2018 году составил 0,07% — всего в стране стало на 404 медика больше. В 54 субъектах количество врачей снизилось, а в 31-м регионе — возросло.

Как сообщил РБК со ссылкой на справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах, в антилидерах оказалась Бурятия. Число врачей в республике сократилось на 59% — с 3673 человек до 1499 человек.

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова объяснила это явление внутренней трудовой миграцией: специалисты переезжают из одних регионов в другие, которые предлагают более высокие зарплаты.

«На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — приводит РБК слова министра.

На втором месте по оттоку врачей из региона заняла Новосибирская область. Она лишилась 58% квалифицированных медицинских работников. До 2018 года там работали 11 тысяч врачей, а осталось всего 4613 специалистов. Замыкает тройку аутсайдеров Томская область (сокращение на 18%).

Лидером по притоку врачей в 2018 году оказалась Хакасия. Рост количества представителей медицинской профессии в этом сибирском регионе оказался самым стремительным — 313%. В Омскую область также приехали тысячи медиков. Их стало больше в субъекте на 303%.