Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 54 регионах России
Как сообщил РБК со ссылкой на справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах, в антилидерах оказалась Бурятия. Число врачей в республике сократилось на 59% — с 3673 человек до 1499 человек.
Более 30 врачей устроились в Одинцовскую больницу за месяц. Теперь операции проводят круглосуточноПодробнее
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова объяснила это явление внутренней трудовой миграцией: специалисты переезжают из одних регионов в другие, которые предлагают более высокие зарплаты.
«На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — приводит РБК слова министра.
На втором месте по оттоку врачей из региона заняла Новосибирская область. Она лишилась 58% квалифицированных медицинских работников. До 2018 года там работали 11 тысяч врачей, а осталось всего 4613 специалистов. Замыкает тройку аутсайдеров Томская область (сокращение на 18%).
Лидером по притоку врачей в 2018 году оказалась Хакасия. Рост количества представителей медицинской профессии в этом сибирском регионе оказался самым стремительным — 313%. В Омскую область также приехали тысячи медиков. Их стало больше в субъекте на 303%.