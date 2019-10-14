Минздрав сообщил о снижении смертности от алкоголя на 30%

Минздрав рассказал, в каком российском регионе больше всего алкоголиков Подробнее

Также снизился показатель смертности от внешних причин: по сравнению с 2010 годом он сократился на 35% и по результатам 2018 года составил 98,5 случая на 100 тысяч.

В министерстве отметили, что за последние 10 лет показатель общей смертности, смертности от внешних причин и от алкоголь-ассоциированных заболеваний «имеет стойкую тенденцию к снижению».

Поводом для заявления Минздрава стала статья «Царьграда», в которой со ссылкой на данные Росстата говорилось о том, что за восемь месяцев текущего года в стране почти на 14% выросло число смертей от отравления алкоголем.

«Всего спиртное унесло жизни почти шести тысяч жителей страны (три четверти относятся к „случайным отравлениям“ с летальным исходом), причем только в 25 регионах отмечается снижение смертности, в остальных 60 субъектах — рост», — говорилось в заметке.

В Минздраве признали рост смертей непосредственно от отравления спиртным, отметив, что данный показатель необходимо уточнить, так как в мониторинге Росстата не учитываются новые свидетельства о смерти, которые выдают, когда медработники уточняют диагноз.