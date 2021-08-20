Минздрав сообщил о риске преждевременных родов у пациенток с коронавирусом

Пациентки, заболевшие ковидом, попадают в группу риска преждевременных родов. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

К такому выводу эксперты ведомства пришли по итогам анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом и у 1694 женщин, не болевших ковидом, в акушерском отделении ГКБ № 15 имени О. М. Филатова в Москве, сообщило РИА «Новости».

Женщины наблюдались там в период с 1 января 2020 года по 25 апреля этого года. В результате оказалось, что у будущих мам с ковидом повышается риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или неестественных родов операционным путем.

Кроме того, в пресс-службе указали на то, что дети женщин, которые перенесли коронавирус, чаще нуждались в интенсивной терапии в реанимации. Также у пациенток с коронавирусом оказалась выше перинатальная смертность.

С учетом этих рисков и на основании клинических исследований безопасности и эффективности вакцин против коронавируса мировые профессиональные сообщества рекомендуют вакцинироваться беременным женщинам.

В Минздраве подчеркнули, что прививка способна защитить здоровье беременной женщины и ее ребенка. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка выявлено не было, заключили в ведомстве.