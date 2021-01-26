Минздрав согласился смягчить правила работы для стоматологов

Министерство здравоохранения России согласилось смягчить новые правила, регламентирующие работу стоматологических поликлиник. Требования, вступившие в силу с 1 января, могли привести к массовому закрытию коммерческих медицинских учреждений.

Соответствующее письмо написал замглавы ведомства Евгений Камкин в адрес бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Титов в конце прошлого года обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой по поводу введения новых правил для стоматологических клиник. Согласно приказам в случае отсутствия рентген-кабинета клиника должны быть оснащены специальными аппаратами — радиовизиографами и ортопантомографами. Также руководители медучреждения должны привлекать дополнительный персонал, а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение 24 часов.

Министерство в ответ на обращение Титова решило разработать изменения в правила. Планируется, что стоматологические клиники должны быть оснащены радиовизиографом в том случае, если отсутствует в структуре медицинской организации рентгеновский кабинет либо договор с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии. Также изменится стандарт оснащение кабинета. В нем должен будет находится либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.