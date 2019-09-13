Минздрав собрался уничтожить вейп

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За последние четыре-пять лет россияне стали более чем в 2,5 раза чаще использовать электронные сигареты.

В 2014–2015 годах было 3,5% курящих электронные сигареты, в 2018-м этот показатель вырос до 9%. Это результаты международного исследования, которое Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела в России, написала «Русская планета».

«Фактически производители этих продуктов втягивают россиян в новую вредоносную кампанию, нам надо противостоять», ­­— отметила Скворцова.

Вопрос о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости чиновники рассмотрели на заседании правительства 12 сентября. Минздрав подготовил законопроект. Скворцова надеется, что его скоро примут.

При этом за последние несколько лет курение обычных сигарет и табака снизилось на треть у взрослых и в 2,5 раза у детей и подростков.