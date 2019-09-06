Минздрав сделает жизненно важные лекарства доступнее

Минздрав начал работу над реформой системы лекарственного обеспечения россиян. Она должна дать возможность предоставлять жизненно важные лекарства бесплатно некоторым категориям граждан.

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В Минздраве в конце августа прошло совещание на эту тему. В нем участвовали представители профильных ассоциаций и фармацевтические компании. Копия протокола встречи оказалась в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердили в ведомстве.

Министерство здравоохранения собирается обеспечить препаратами, входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарства (ЖНВЛП), всех нуждающихся в них пациентов. Фаркомпаниям было предложено придумать разные модели обеспечения препаратами и протестировать их в российских регионах.

Ассоциация фармпроизводителей «Инфарма» считает, что нужно ввести разный уровень доплат для россиян. Лекарства для людей с потенциально смертельными заболеваниями нужно сделать бесплатными. Для пациентов с хроническими болезнями необходимо ввести доплату в 25%, а для остальных категорий установить доплату до 60%. При этом социально незащищенные категории населения должны получать все препараты бесплатно.

В «Инфарма» отметили, что полное обеспечение препаратами людей с отдельных заболеваний позволит увеличить более чем в два раза число пациентов, которым не потребуется госпитализация. При этом через десять лет такая мера поможет спасти жизни 1,5 миллиона человек.

В следующий раз обсуждение реформы должно пройти при участии представителей Российской академии наук, Фонда обязательного медицинского страхования и региональных властей.