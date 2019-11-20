Минздрав Самары убедил частные клиники отказаться от абортов

Минздрав Самарской области уговорил частные клиники региона отказаться от абортов. Процедура будет доступна только в государственных учреждениях, да и то беременным дадут «неделю тишины» на раздумья. Так в регионе поднимают рождаемость.

«Мы просили компании отказаться от проведения абортов. Большинство согласились. Некоторые попросили время. Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты», — рассказал на пленарном заседании местной думы глава регионального Минздрава Михаил Ратманов. Его процитировал сайт 63.Ru.

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По словам Ратманова, в случае необходимости беременность можно будет прервать в государственном медицинском учреждении. Но при этом будущим мамам дадут время на раздумья, так называемую «неделю тишины». В это время женщин будут консультировать врачи, в том числе психологи. Женщин будут убеждать рожать.

По уже имеющемуся опыту, такие меры приносят результаты. В среднем, каждая пятая женщина, собравшаяся делать аборт, отменяет свое решение и идет на роды.

По данным за прошедшие 10 месяцев 2019 года, в Самарской области показатель рождаемости тем не менее упал на 11%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого, 2018 года. В регионе прикладывают максимум усилий, чтобы этот показатель улучшить.